برلمانى: كورونا كشف عن عظمة الجيش وتصديه لمختلف الأزمات

أكد النائب إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب، على أهمية الدور الذي يقوم به الجيش المصري لوقف إنتشار فيروس كورونا، وتكفله بالمعدات والقيام بأعمال التعقيم والتطهير لمختلف المؤسسات، وتوفير شتى المعدات اللازمة لدحر الوباء.وقال إن، الجيش المصري أثبت أنه تحت قيادة الرئيس السيسي جيش عظيم بمعنى الكلمة، وقادر على حماية الوطن والتصدي لمختلف الأخطار، مشيرًا في بيان له اليوم أن، القوات المسلحة وقفت في ظهر الدولة المدنية، ووضعت امكانياتها وخبراتها رهن الحفاظ علي صحة المصريين ومواجهة الوباء.ولفت إلى أن، مصر لا تزال في المنطقة الآمنة للوباء، ولم تفقد السيطرة على الفيروس كما أن تواصل جهود الجيش على مختلف المستويات جنبت البلاد سيناريوهات مؤلمة نراها في الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وأسبانيا.وشدد غطاطي على ثقته التامة في قدرة المصريين على دحر الوباء سريعًا، والعودة للحياة الطبيعية بأسرع ما يمكن.