محافظ أسيوط: نتصدى للبناء على الأراضى الزراعية لتهديدها للأمن الغذائى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن بعض المواطنين اعتقدوا أن الأجهزة التنفيذية ستكون مشغولة في اتخاذ التدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقاموا بالاعتداء على أراضي الدولة وعلى الأراضي الزراعية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الأراضي الزراعية لا تخص أصحابها فقط وإنما تخص الشعب المصري بصفة عامة لأنها مصدر الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن من واجب الأجهزة التنفيذية هو التصدى للعشوائيات والتصرفات غير القانونية من البعض".وحذر المحافظ المخالفين من أن، تلك المباني لن يصل إليها مرافق ولا كهرباء ولا مياه ولا صرف صحي، ما يمثل خطرًًا على حياة قاطنيها.