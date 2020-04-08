سيرين عبدالنور تطالب باستكمال تصوير الأعمال الفنية رغم «كورونا»

دعت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، لتصوير الأعمال الفنية ولكن مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.وقالت سيرين عبدالنور، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "شو بيمنع نرجع عالتصوير طالما شركات الإنتاج اللبنانية نفذت كل الشروط الصحية لتحمينا وتحمي فريق العمل بإشراف فريق طبي متخصص.. وحجرت كل الفريق بفندق والكل أجرى فحص الكورونا.. لازم نرجع نصور مع اتباع أدق الشروط الصحية".من ناحية أخرى، تشارك سيرين عبدالنور، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "دانتيل" وهو من بطولتها بمشاركة محمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، ومن تأليف سماء عبدالخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.وشاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الهيبة 4" مع الفنان تيم حسن، والفنانة السورية منى واصف، وعبدو شاهين، وعدد كبير من النجوم، وحقق العمل نسبة كبيرة من النجاح.