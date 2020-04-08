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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. إعلان جداول المشروعات البحثية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:16 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادها لشرح معايير المشروعات البحثية المطلوبة من صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والشهادة الإعدادية، بديلة عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، غدا الخميس.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال في تصريحات سابقة، إنه سيتم الإعلان عن جدول المشروعات البحثية ومعايير التصميم والتقييم لكل صف دراسي من خلال المنصة الإلكترونية والموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

وأشار الوزير إلى أن جداول تسليم ومعايير تصميم المشروعات البحثية سوف يُنشر مطبوع بخصوصها في الصحف القومية لضمان وصوله لجميع الأسر المصرية.

وكشف شوقي، أن جدول المشروعات البحثية سوف يتكون من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية، ليختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة على ألا تزيد المجموعة كلها على 5 طلاب فقط.

وفي حالة عدم توافر الإنترنت لدى الطالب وتعذر دخوله على المكتبة الرقمية أو بنك المعرفة، فسيكون بإمكانه الاعتماد على الكتاب المدرسي أو أي كتاب متوفر لديه في موضوع المشروع البحثي، على أن يقوم بكتابة المشروع البحثي على ورق وتسليمه إلى إدارة المدرسة التي ستقوم بدورها بإرساله للوزارة عبر المنصة.

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