وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى فى مواعيدها المعلنة

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي في مواعيدها المعلنة في شهر مايو ولن تستبدل بأبحاث.ودعا الوزير، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، إلى عدم الاستماع إلى محاولات إفشال النظام من المغرضين.