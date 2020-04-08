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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تفاصيل وفاة أول حالة مصابة بـ«كورونا» فى بنى سويف

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:11 ص
جريدة الدستور
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أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، برئاسة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وفاة أول حالة وفاة متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

جاء ذلك خلال بيان لمديرية الصحة، ردًا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بعض التصريحات التي تتهم بعدم إتباع الإجراءات الوقائية في دفن حالة قرية "شريف باشا" بالمحافظة ونقل الجثمان بصورة تفتقد للإجراءات الوقائية، في الغُسل والتكفين؛ نتيجة لهذا الاختلاط تم اكتشاف حالتين مصابتين في القرية.

وأكدت المديرية، في بيانها، أن المتوفي كان يبلغ من العمر 82 عامًا، وأحضرته سيارة الإسعاف رقم 2181 إلى مستشفى ناصر العام، يوم السبت الموافق 21 مارس الماضي، في حالة صحية سيئة جدًا، بعد التنسيق المُسبق مع مديرية الصحة، لسرعة إسعافه.

وأضاف البيان: "أجريت الإسعافات الأولية اللأزمة للمريض المُسن، وأُخذت منه المسحات والعينات اللأزمة، لفحص مدى إصابته بفيروس "كورونا" وحدث توقف مفاجئ لعضلة القلب، مع عدم الإستجابة لإجراءات إنعاش القلب الرئوي، ما أدى لوفاته، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، وإخطار الأجهزة الأمنية وتحرير تقرير طبي مبدئي بالواقعة برقم 553 وتم النص فيه على إيداع الجثه بالمشرحة لحين ظهور نتائج التحاليل الخاصة بالمسحات لتبين إصابته بفيروس كورونا".

وأوضح البيان، أن نتيجة المسح أثبتت "إيجابية" إصابة المتوفي بفيروس "كورونا" وتحرر تقرير طبي نهائي بذلك رقمه 134 بتاريخ الأحد 22 مارس، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، وكذلك تغسيل وتكفين جثة المتوفي، طبقًا للتعليمات والاجراءات المنصوص عليها بمنشور الطب الوقائي ومكافحة العدوى بالمديرية، بإشراف مباشر من مدير المستشفى وبحضور مدير إدارتي الطب العلاجى الطوارئ بالمديري.

وتابع البيان: "بعد أن تم الإنتهاء من الغُسل والتكفين، تم إيداع الجثة بالصندوق الخشبي، وإخطار مأمور مركز شرطة ناصر ورئيس وحدة المباحث المركز، بانتهاء إجراءات الغُسل والتكفين، وتم تخصيص قوة أمنية لمرافقة السيارة المخصصة لنقل جثة المتوفي، وهذه المرحلة التي ينتهي عندها دور مديرية الصحة طبقًا لبروتوكول الإدارة العامة لمكافحة العدوى لدفن جثث المتوفين إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

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