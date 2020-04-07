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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تطبيق جديد لـ«الصحة» بصوت بدرية طلبة للإبلاغ عن كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:46 م
بدرية طلبة
بدرية طلبة
سناء إسماعيل
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صرح مستشار وزير الصحة أيسم صلاح الدين، أن الوزارة دشنت تطبيقا إلكترونيا، للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم، فضلا عن تتبع شجرة المخالطين.

وأضاف أنه بعد زيادة أعداد الإصابات بالفيروس، بدأنا في تفعيل التطبيق، ويتيح للمواطن الإبلاغ سواء عن حالته أو حالات أشخاص آخرين تخفيفا عن الخط الساخن لوزارة الصحة.

وأوضح أيسم صلاح الدين، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع عبر فضائية dmc تفاصيل التعامل مع التطبيق، حيث إنه بمجرد دخول الشخص عليه، يسأله هل مسافر إلى أي منطقة أخرى آخر 14 يوم، وهي مدة حضانة فيروس كورونا، والأسباب التي دعته للشك في إصابته بفيروس كورونا، وهل يعاني من أعراض مثل الالتهاب الرؤي أو العطش أو السعال والرشح والاحتقان، أم لا، وهل يعاني من أمراض مزمنة؟.

وتابع: «بعدها يتم سؤال المواطن هل هو من المترددين على أي من المستشفيات التي تم اكتشاف حالات إيجابية بها؟»، مضيفا بأنه بعد الإجابة عن هذه الأسئلة، يتم تحويل تلك البيانات لفحصها، ثم يتم تقرير ما إذا كان المريض يحتاج إلى إجراء تحاليل أم الاكتفاء بالعزل المنزلي، وفي حال كانت الحالة تستدعي النقل للمستشفى، وفقا للبروتوكول الطبي، الصادر عن منظمة الصحة العالمية، يتم إرسال إسعاف لنقله مباشرة.

وأكد أن التطبيق يعمل على تحديد شجرة المخالطين، لكي تتم السيطرة على أبعاد انتشار فيروس كورونا، مضيفا: «لو أصبح عندنا إصابات كتيرة ومش عارفين المخالطين، هيتحول الفيروس لعدوى مجتمعية، وهذا خطير للغاية».

ويتيح التطبيق وفقا لتصريحات مستشار وزيرة الصحة، إرسال رسائل تنبيه للمواطن عند دخوله إحدى المناطق التي تم اكتشاف حالات إيجابية بها، كي يأخذ الإجراءات الوقائية بحرص، كما أن هناك نسخة جديدة بالتطبيق تتيح خاصية لمتابعة تتيح لوزارة الصحة، الحالات التي في العزل المنزلي، والتي تعمل من خلال شاشة تستطيع تحديد درجة حرارة الشخص ولو هناك ضيق في التنفس أو أي أعراض أخرى.

واختتم حديثه: «التطبيق يرسل رسالة كل ساعتين من قبل عدد من الفنانين، منهم بيومي فؤاد وأكرم حسني وبدرية طلبة وغيرهم».

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