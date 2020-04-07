إسلام جمال يكشف سبب خضوعه لجراحة في العين

كشف الفنان إسلام جمال، سر مشاركته في أكثر من عمل فني بوقت واحد، مؤكدًا أن الأوراق الجيدة تجبره على الموافقة.وقال «جمال» خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل المذاع عبر فضائية «الحياة» إن التصوير في أكثر من عمل على الرغم من جودته إلا أنه مرهق جدًا وتسبب له في ضرر بسبب الإضاءة الأمر الذي اضطره للخضوع لجراحة في عينه مؤخرًا.وأضاف أن جو فريق العمل يخفف كثيرًا من تعبه خاصة مع الفنانة ماجدة زكي، في كواليس مسلسل "قوت القلوب"، خاصة أنها تحرص على فرض الحياة العائلية في كواليس العمل خاصة أنها تقوم بجلب طعام وفطير مشلتت لفريق العمل كاملًا.مسلسل «قوت القلوب» بطولة الفنانة ماجدة زكى، ويشاركها كل من محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدى أبوعميرة.