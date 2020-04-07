فريدة عثمان: حالة الأمن في أمريكا سيئة جدًا

قالت السباحة المصرية فريدة عثمان، إحدى ركاب الطائرة المصرية التى أقلت 300 شخص من أمريكا الجمعة الماضية، وتم حجرهم صحيا في مرسى علم جنوب البحر الأحمر، إنها كانت في معسكر تدريبي في الولايات المتحدة استعدادا لأوليمبياد طوكيو في يونيو المقبل، وقررت العودة إلى مصر بعد قرار تأجيل الأوليمبياد حتى تكون مع أهلها، خاصة أن الحالة الأمنية في أمريكا سيئة جدًا.وأضافت، في حوارها مع الإعلامي سمير عمر في برنامج "أهل مصر" على قناة سكاي نيوز عربية، أنها تواصلت مع القنصلية المصرية في نيويورك، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبعد 3 أيام حضرت طائرة لنقلهم إلى مصر، وتوجهت الطائرة مباشرة إلى مرسى علم حيث تم عزل كل الركاب بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، مؤكدة تقديرها للإجراءات الهادف لحماية الشعب من الفيروس، مطالبة الجميع بالحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظا على صحتهم.ووجهت فريدة عثمان، رسالة إلى المصريين أعربت خلالها عن سعادتها بالرعاية التي توليها الدولة للمصريين بشكل عام لحمايتهم من المرض، مطالبة إياهم بالالتزام بالبقاء في المنزل وإتباع كل الإجراءات الوقائية.وقالت الدكتورة سماح سعيد، طبيب أسنان وأحد ركاب الطائرة، إن جميع الإجراءات الصحية التى اتخذت معهم منذ وصولهم المطار، جيدة للغاية لضمان عدم انتشار العدوة، مؤكدة أن جميع الإجراءات والإقامة والإعاشة بالمجان تماما.