إتاحة سلسلة «المختصرات التراثية» عبر بوابة «الثقافة» مجانًا (صور)

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، توفير هدية للقراء والمثقفين مجانا، وهي أبرز الكتب التراثية من سلسلة «المختصرات التراثية»، بتقديم نخبة من المفكرين والمتخصصين، وذلك عبر بوابة الثقافة المصرية بصيغة pdf، ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".«المختصرات التراثية» هي سلسلة قامت على مدار سنوات بتبسيط واختصار الكتب التراثية المهمة لتكون في متناول المهتمين بالثقافة.يذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، بهدف بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.