«المركزي» يربط ودائع بمعدل ثابت بـ30 مليار جنيه

يربط البنك المركزي المصري، اليوم، ودائع بمعدل ثابت بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه لأجل 7 أيام بعائد 9.75%، ضمن خطته لتقليل معدلات السيولة والسيطرة على معدلات التضخم.ويقر المركزي أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بالكوريدور.