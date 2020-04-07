صينيون يطورون كمامة قابلة للاستخدام 48 ساعة

طور باحثون صينيون نوعا جديدا من الكمامات بمادة الجرافين في طبقة المرشح الرئيسية، وفقا لما ذكرته شركة محركات الطيران الصينية.وصمم الباحثون استعمالا مبتكرا من خلال وضع مادة الجرافين والبولي بروبيلين على الأقمشة غير المنسوجة بتقنية اللصق الانصهاري، وهي طبقة الترشيح الرئيسية للكمامات، وفقا لما قالت الشركة.وتم تطوير كمامة الجرافين من قبل معهد بكين لشركة محركات الطيران الصينية لمواد الطيران، وهو معهد أبحاث شامل لمواد الطيران المتقدمة.والجرافين هو نوع من المواد النانوية ثنائية الأبعاد وله آفاق واعدة في صناعات الطيران والطاقة والطب الحيوي.واستفادة من استخدامات مادة الجرافين، تتميز الكمامة بخصائص أقوى مضادة للبكتيريا ونفاذية هواء أفضل ومتانة معززة.وتستخدم كمامات الجرافين تأثير مواد الجرافين النانوية الحادة لتدمير جدار الخلية للبكتيريا.بالمقارنة مع الأقمشة غير المنسوجة بتقنية اللصق الانصهاري المستخدمة في الكمامات التقليدية، الطبقة الجديدة من مادة الجرافين والبولي بروبلين لديها وظيفة نفاذية في اتجاه واحد، مما يجعل الكمامات أكثر راحة للمستخدمين.الكمامة الجديدة قابلة للاستخدام على مدار أكثر من 48 ساعة، أطول بكثير من الكمامات التقليدية.