خلال شهر.. مصر تستورد لعب أطفال بقيمة 10.2 مليون دولار

سجلت واردات المصريين من لعب الأطفال ارتفاعًا ملحوظًا مطلع عام 2020، إذ كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استوردت لعب أطفال بقيمة 10.2 مليون دولار، خلال شهر يناير 2020، مقابل 7.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.4 مليون دولار خلال عام.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة قد تراجعت إلى 799.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2019.وكانت واردات مصر من جملة دول العالم سجلت تراجعًا لـ 5.3 مليار دولار خلال شهر يناير 2020، مقابل 6.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.2 مليون دولار خلال عام.