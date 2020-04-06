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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تعلن تعافي أسرة كاملة من كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:52 م
أسرة كاملة
أسرة كاملة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة عن تعافي أسرة مصرية مكونة من خمسة أفراد من الكورونا بشكل كامل.

وتابع مجاهد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «الأسرة مكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال، تلقت الأسرة العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى"الصداقة" بأسوان منذ إصابتهم بفيروس الكورونا، وحتى شفائهم الكامل وخروجهم اليوم».

فيما قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، إن الوزارة تقدم خدمات الدعم النفسي للمواطنين أثناء فترات العزل المنزلي وكذلك للمصابين والمخالطين، من خلال الساخن ١٠٥، كما تم تفعيل خطين آخرين هما ٠٨٠٠٨٨٨٧٠٠ و٠٢٢٠٨١٦٨٣١

،حيث يتم إعادة الاتصال بالمواطن خلال ٢٤ ساعه من تاريخ الاتصال بواسطة فريق من الأطباء المتخصصين في كل من الدعم النفسي والدعم الاجتماعي.

وأضافت أن خدمة الدعم النفسي تشمل أيضًا أعضاء الفرق الطبية داخل مستشفيات العزل، كما تستهدف أيضًا ضرورة التوعية بأن الإصابة بفيروس كورونا ليست وصمة، ويتم الإجابة عن استفسارات الجمهور حول كيفية التعامل مع الضغوطات المتزايدة، موضحة أنه تم تدريب 150 متخصصًا في الصحة النفسية للدعم النفسي والرد على استفسارات الجمهور على صفحات الوزارة الرسمية وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الوباء.


وأكدت وزارة الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
«الصحة» تعلن تعافي أسرة كاملة من كورونا
«الصحة» تعلن تعافي أسرة كاملة من كورونا
«الصحة» تعلن تعافي أسرة كاملة من كورونا
«الصحة» تعلن تعافي أسرة كاملة من كورونا
«الصحة» تعلن تعافي أسرة كاملة من كورونا
«الصحة» تعلن تعافي أسرة كاملة من كورونا
«الصحة» تعلن تعافي أسرة كاملة من كورونا
«الصحة» تعلن تعافي أسرة كاملة من كورونا

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