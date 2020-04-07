5 جرائم بشعة هزت الرأى العام خلال فترة حظر التجوال

تاجر يذبح زوجته بمنشأة ناصر



عامل يقتل صاحب محل لممارسته الرزيلة مع زوجته أثناء الحظر في البساتين



العثور على جثة سيدة مسنة بحدائق القبة



عامل يقتل والده طعنًا بالسكين في العياط



ربة منزل تعذب طفلتها بإمبابة



شهدت محافظتي القاهرة والجيزة عدة جرائم بشعة منذ فرض حظر التجوال على المواطنين وإلزامهم بالبقاء في المنزل للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد.شهدت منطقة منشأة ناصر بالقاهرة جريمة بشعة عندما أقدم زوج على ذبح زوجته في ثاني أيام الحظر؛ بسبب وجود خلافات أسرية، وقام بتسليم نفسه لقسم شرطة منشأة ناصر واعترف بإرتكابه الجريمة، وذبح زوجته للتخلص من الخلافات معها.كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغًا من الأهالي بوفاة سيدة ذبحها تاجر داخل شقتهما، وانتقل رجال المباحث للمكان ولكن سرعان ما قام المتهم بتسليم نفسه للقسم، واعترف المتهم لرجال المباحث بارتكابه لجريمة القتل؛ نظرًا لتكرار الخلافات بينهم وكثرة طلبات زوجته المادية، وعقد العزم بعدها على التخلص منها، واستغل «نوم أطفاله»، ودخل إلى زوجته في المطبخ واستل سكينًا وقام بذبحها، وتوجه بأطفاله إلى شقيقه وأخبره بما حدث وطالبه برعاية الأطفال، وسلم نفسه للقسم.شهدت منطقة البساتين واقعة مأساوية، عندما أقدم عامل على قتل صاحب محل ضبطه في أحضان زوجته، حيث تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة إخطارًا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة مفاده وجود جريمة قتل بمنطقة مزرعة البط بالبساتين.وعلى الفور انتقل المقدم أحمد فرج رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، والرائد أحمد مصلح معاون المباحث، والنقيب محمد عطية معاون الضبط، وتبين قيام عامل بطعن صاحب محل بسكين بعدما وجده في أحضان زوجته.وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.كما شهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة جريمة مأساوية عندما اكتشف الجيران وجود جثة لسيده مسنة في العقد السابع من عمرها مكبلة الأيدي، وعندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا بالعثور على الجثة انتقل رجال مباحث القسم الي محل الواقعة، وتم العثور على جثة السيدة المسنة التي كانت تعيش بمفردها، واكتشف رجال الأمن اختفاء مشغولاتها الذهبية.كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة ببلاغ من الأهالي بوجود جثة سيدة داخل شقتها بأحد الشوارع.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة سيدة مقتولة خنقًا، ودلت التحريات على أن المجني عليها تقيم بمفردها، وقام مجهولون بالدخول إلى شقتها وخنقها، وسرقة مصوغاتها الذهبية ولاذوا بالفرار، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبطهم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.وعلي صعيد آخر كشفت تحرّيات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات قتل عامل لوالده بالعياط، حيث تبين مصرعه أثناء دفاعه عن والدته، لتلقي مباحث العياط القبض على المتهم الذي تمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.وأشار المتهم أثناء التحقيقات إلى أنه طعن والده طعنة نافذة أودت بحياته عندما كان يحاول نزع السلاح من يد والده والدفاع عن والدته أثناء مشاجرة حدثت بينهما، فأصابة عن طريق الخطأ ولقى مصرعه في الحال.ومن جانبه ألقت الأجهزة الأمنيّة بالجيزة، القبض على ربة منزل لتعذيبها طفلتها، 6 أشهر، والاعتداء عليها بالضرب وحرق جسدها ما أصابها بعدة إصابات متفرقة في الجسد، وعقب القبض على الأم المتهمة اعترفت أمام رجال المباحث بقسم شرطة إمبابة أنها كان تريد أن تتخلص من طفلتها لأنها تؤمن بفكرة أن خلفة البنات بتجيب العار.