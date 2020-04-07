حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 7 أبريل 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد ليوم الثلاثاء الموافق 7 إبريل 2020، والتي جاءت:: تشعر بأن الأمور تسير بشكل جيد، وتعيد ترتيب بعض الأفكار وتناقشها مع أرباب العمل في محاولة منك لإقناعهم بها.: تحاش النزاع والجدال مع الحبيب، لئلا يتطوّر سلبيًا ودراماتيكيًا ويتأزّم من دون أي سبب وجيه، وربما تكون النهاية غير مستحبة.: تحيط بك طاقة سلبيّة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك وتجعلك عدائيًا بعض الشيء مع محيطك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.