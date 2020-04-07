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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 15.. تفاصيل أحداث مشاهد «الخامسة عشر»

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:11 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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ننشر تفاصيل أحداث مشاهد مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 15، حيث تواصل شبكة قناة أون عرض المسلسل الجزء الرابع والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانات الشابات من خلال مسلسل درامي يعرض من يوم السبت إلي الأربعاء من كل أسبوع؛ فيما تطورت الأحداث الخاصة بالمسلسل وخاصة في حلقة الجزء السادس عشر وهي الحلقة الرئيسية التي سيتم بناء عليها أحداث جديدة خاصة ببقية الجزء الرابع.

ويعرض العمل في السابعة مساءً يوميًا ويتم عمل إعادة له في الساعة 12:30 ظهرًا على قناة أون دراما؛ وهو المسلسل الذي انطلق عرضه في 21 مارس الجاري، ونال إشادات ونسب مشاهدة مرتفعة بسبب قصته الاجتماعية التي تناقش مشاكل البنات، كما كان في الأجزاء السابقة؛ التي شارك فيها عدد من النجمات الكبار مثل الفنانة حورية فرغلي.

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 15

وجاءت الحلقة الجديدة من المسلسل والتي تعد الحلقة الخامسة عشر مختلفة، حيث تصاعدت الأحداث بين الأربع فتيات وكل من الشباب الذين يتعاملون معهم بلقاء جميلة التي لم تقابل فارس لما يقرب من ٦٠ يومًا، بينما كشفت عن مشاعرها تجاهه وحدثت المفاجأة عندما كذبت عليه وقالت له إنها ليست مرتبطة.

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الشخصية التي تقدمها الفنانة هاجر أحمد قررت الذهاب مع فاروق الذي أبدى وأظهر إعجابه بها في الوقت الذي ظهر فيه حبيبها لتحدث صدمة كبيرة لفاروق؛ بينما في أحداث الحلقة الخامسة عشر اقتربت نور أكثر من مروان ونجحت في أن تقرب المسافات بينهما وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة ميرنا نور الدين، بينما حدث لقاء بينها وبين مدرب التمثيل ثائر هي الشخصية التي يقدمها الفنان رمزي لينر.

والجزء الرابع من المسلسل يعتبر إحدى أعمال ورشة كتابة شركة "كلوك وورك تيمبتيشن" للمؤلف محمد أمين راضي، ويتولى كتابة العمل كل من نهال سماحة وماريان هاني ومحمد عبد العزيز، وذلك تحت إشراف الكاتب أحمد شوقي.

ويبحث كثيرون عن مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 15 فالمسلسل من إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون المشترك مع شركة "تي فيجن" للمنتج طارق الجنايني حيث تم التعاقد على تقديم جزءين جديدين من العمل بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحًا جيدًا مع الجمهور.

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