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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نصائح للحفاظ على الهواتف الذكية خالية من كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:04 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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ينصبّ تركيز الكثير من البلدان في أنحاء العالم خلال الأزمة الصحية الراهنة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، على النظافة الشخصية وعلى الرغم من النصائح التي تدعو الناس إلى الاهتمام بتكرار غسل أيديهم، يتساءل خبراء عن مدى الحزم المتبع في التأكّد من نظافة الهواتف الذكية التي يمسكها الناس بأيديهم باستمرار.

وفي هذا الجانب حرصت شركة كاسبرسكي العالمية على إسداء بعض النصائح بشأن إبقاء الأجهزة المحمولة "خالية من الفيروسات".

وكان من المخيف التفكير في أعداد البكتيريا وأنواعها التي تعيش على الأجهزة الشخصية المحمولة، حتى قبل تفشي وباء كورونا المستجد، ويمتلك الفيروس القدرة على البقاء في درجة حرارة الغرفة والتسبب بالعدوى من أسطح المعادن والزجاج والسيراميك والبلاستيك لعدة أيام "تستدعي بالضرورة اتباع أساليب فعالة لتعقيم أجهزتنا المحمولة.

ويمكن للفيروس الوصول إلى الهاتف أو الجهاز اللوحي بطريقتين؛ إما من رذاذ سعال شخص مصاب على مقربة من الجهاز قريب، أو من يد لمست سطحًا ملوثًا بالفيروس قد يكون مقبض باب أوأزرار صراف آلي أو رفًا أو منتجًا في محل تجاري أو ما شابه ذلك.

وتبقى الطريقة الأولى لنقل العدوى أقلّ احتمالًا، ما لم يسلم الشخص هاتفه لشخص مصاب فيسعل عليه،أما نقل العدوى باليد فتعتمد على مدة التلامس وطبيعة الكائنات الدقيقة، إلاّ أن عدم إتاحة بيانات موثوق بهاعن الفيروس المستجد حتى الآن يظلّ مدعاة لتوخّي مزيد من الحذر.

ومن الضروري للمرء تعقيم هاتفه المحمولعند العودة إلى المنزل إذا كان عليه الذهاب إلى المتجر للحصول على السلع الأساسية، موضحًا أن ثمّة العديد من المنتجات المنزلية الشائعة التي يمكن أن تقضي على فيروس كورونا بطريقة فعالة،مثل كحول الإيثانول وكحول الأيزوبروبانول وبيروكسيد الهيدروجين وهيبوكلوريت الصوديوم.

ويعتبر كحول الأيزوبروبانول أقل تسببًا بالضرر لطلاء الشاشة الذي يسمح للأصابع بالانزلاق عليها دون تغطيتها بالبصمات، ما يجعله المفضل للاستخدام في التعقيم على شكل رشه ومسحه أو ضمن مناديل مبللة.

ويُفضّل عدم استخدام الإيثانول وبيروكسيد الهيدروجين إلا عند عدم توفر الأيزوبروبانول، إذ يمكن لهذه المنتجات مع الاستخدام المتكرر، وأحيانًا من مرة واحدة،أن تسبب الضرر للطلاء المضاد للدهن.

ويفضل أن يتراوح تركيز الكحول بين 70 و80%،نظرًا لأن الكحول النقي يتبخر بأسرع مما ينبغي للحصول على أفضل نتيجة للتعقيم، وكلما قلّالتركيز قلّت كفاءة المنتج في قتل الفيروسات، لذلك لا يمكن الاعتماد على المشروبات الكحولية، مثلًا، في التعقيم بدلًا من الكحول الإيثيلي، كما أن منظف الزجاج ليس فعالًا مثل الأيزوبروبانول نظرًا لأنه يحتوي على نسبة أقل بكثير من الكحول. وينبغي ترك محلول التطهير على السطح لنحو دقيقة لضمان فعاليته.

ومن المهم أيضًا عدم صبّ السائل المعقم في فتحات التوصيل والشحن في الهاتف الذكي، حتى لو كان مقاومًا للماء، ويمكن الكتفاء بنقع قطعة من القطن في السائل ومسح جوانب الجهاز بها بعناية ودقة ومن دون ضغط قوي.

ويجب تطبيق إجراءالتعقيم نفسه على أية أدوات أخرى تُستخدم في الأماكن العامة،كالأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والساعات الذكية والأساور وسماعات الرأس وما إلى ذلك. ومع ذلك، ينبغي التحقق دائمًا من موقع الويب الخاص بالمنتج لمعرفة ما إذا كان لدى الشركة المصنعة أية توصيات بشأن المواد والطريقة الأنسب لتنظيف الجهاز.

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