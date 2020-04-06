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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فحوصات طبية يخضع لها رئيس الوزراء البريطاني

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:35 م
جونسون
جونسون
منار أحمد
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أكد وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية خلال فترة وجوده في المستشفى، بعدما انتقل ليلة أمس الأحد إليها، إثر استمرار أعراض فيروس كورونا عليه، وفقا لما نقلته قناة العربية.

أشار جنريك إلى أن استمرار الأعراض لأكثر من 10 أيام ربما قد يمثل إشارة حمراء، إلا أن حالة جونسون لم تصل إلى هذا الحد.

وبعدما شخصت إصابته بالمرض منذ قرابة الـ10 أيام، نقل جونسون البالغ من العمر 55 عامًا وهو أحد أبرز المسؤولين في العالم الذين يصابون بالفيروس، إلى المستشفى مساء الأحد للخضوع لفحوص إضافية، وفق ما أعلن مكتبه، مشيرًا إلى أن الأمر "خطوة احترازية".

وبحسب الشبكة البريطانية، سيخضع جونسون لفحص خاص بمستوى الأكسجين، وكرات الدم الحمراء، والكبد والكلى، وذلك للاطمئنان على صحته قبل خروجه من المستشفى.

ومن جهته، قال سايمون كلارك، المتخصص بعلم الأحياء الدقيقة بجامعة ريدنج، إن الأطباء سيقومون بفحص جثماني كامل لجونسون وكذلك فحص الكيمياء العضوية الخاصة بأعضاء جسمه للتأكد من أنها تعمل جيدا وأنه يتنفس طبيعيا، مضيفا أنها فحوصات طبيعية للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.

وأوضح كلارك أنه من الطبيعي أن يتحسن (جونسون) سريعا، إلا أنه في بعض الأحيان بعض الأشخاص الأصحاء والذين لا يكونون قد تخطوا الـ70 من العمر، لكنهم قد يعانون بعض الشيء، ولا نعرف السبب حقيقة.

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