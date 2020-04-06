«آرب نيوز»: الحكومة المصرية نجحت في التصدي لـ«كورونا» حتى الآن

أكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، أن استعدادات مصر لشهر رمضان مختلفة هذا العام مع انتشار فيروس كورونا المستجد.وتابعت الصحيفة، أن الحكومة اتخذت الكثير من التدابير الصارمة لمكافحة الفيروس، وقد نجحت حتى الآن في مهمتها، أما بالنسبة للمواطنين فهم يتبعون إجراءات الحكومة ويبتعدون عن التجمعات والازدحام، ما جعل سوق الفوانيس شبه خاوية.وأضافت أن بعض مناطق وسط القاهرة عادة ما تجذب حشود كبيرة خلال شهر رمضان مع سوق القوانيس المصرية المميزة، ولكن الآن الشوارع والأسواق شبه خاوية.وأشارت إلى أن الجميع يلتزم بتعليمات الحكومة، خشية من انتشار الفيروس، سريع العدوى، فعادة ما تتحضر مصر لاستقبال الشهر الكريم قبله بـ 45 يوما، ولكن اليوم مع أقل من 20 يوما على قدومه، فالجميع ينتظر رفع الوباء.