أبوبكر عن أزمة «كورونا»: «الموضوع هيطول»

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، صعوبة أزمة فيروس كورونا أمام الحكومات، مطالبا المواطنين بالالتزام بالتعليمات التي أكدتها الحكومة للعبور من تلك المرحلة بسلام.وأضاف «أبوبكر»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «on e»، أن الرقم الذي أعلنته وزارة الصحة «مقلق»، موضحًا «بقولكم الموضوع هيطول، ومش هيقف على أسبوعين».وناشد الإعلامي خالد أبوبكر، المواطنين بالمساهمة في تقديم أعمال الخير لأجل الوطن، في ظل الظرف التاريخي والهام الذي تواجهه البشرية.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.