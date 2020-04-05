إعلامية صينية: لا نأكل خفافيش وفئران ولسنا شياطين (فيديو)

قالت فيحاء وانج، إعلامية صينية مقيمة بمصر، إن الأطباء اعتقدوا في البداية أن المصابين بفيروس كورونا في الصين يعانون من أعراض إنفلونزا عادية.وأكدت وانج خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «بعد اكتشاف الفيروس تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية».وفي سياق متصل، نفت ما يتداول حول تناول الصينيين الفئران والثعابين قائلة: «الصيني إنسان عادي وليس شيطان، يأكل مثل الآخرين في العالم كله، ولدينا أكلات لذيذة، أما فيديو شربة الخفافيش مفبرك في إطار حملة لتشويه الصين».وأردفت: «الحيوانات البرية تنقل الفيروس، ولدينا قوانين تجرم أكل الحيوانات البرية، ونحن لا نأكل الأشياء الغريبة».وحول إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفيروس الصيني على كورونا قالت: «الفيروس له مسمى طبي يطلق عليه»، مشيرة إلى أن الحياة في ووهان تعود إلى طبيعتها بالتدريج، حيث تعمل أتوبيسات النقل العام فقط.