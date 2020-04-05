الإبراشى محذرا: الإخوان تستغل كورونا لتضر المصريين

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن اليوم يواكب اليوم العالمى للضمير، ويعد مناسبًا لمخاطبة الجميع وخاصة من يستغلون أزمة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، موضحًا أنه فى ظل الكوارث والأوبئة نعول على الضمير ونخاطبه، وتابع: "هناك شعار نرفعه منذ القدم وهو يد تحارب ويد تبنى.. وهذا الشعار نحتاجه الآن".وأضاف "الإبراشى"، خلال تقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يمكن أن تتوقف عجلة البناء فى ظل ما تشهده البلاد الآن، ولكن مع الأخذ فى الاعتبار كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية، وتابع: "الأزمات تسقط الأقنعة ورأينا خلال الفترة الراهنة دعوات بها أيادي إخوانية تدعو المصريين إلى التجمع والإضرار بالصالح العام للدولة المصرية، وتضر بصحة المصريين أيضًا".وشدد "الإبراشى"، على أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم أزمة كورونا، للنيل من المصريين، وتابع: "منحط سياسيًا من يستخدم الأزمات.. ونحن جميعًا نعلم أن الإخوان لا علاقة لهم بالإنسانية والآدمية وهم فى خلاف مع الشعب وليس النظام.. وسوف يستمرون فى استثمار الوباء من أجل قتل المصريين".