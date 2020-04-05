الباز يتحدى أبواق الإخوان: هل تجرؤون على المطالبة بالإفراج عن سجناء تركيا؟

تحدى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أبواق الإعلام الإخواني معتز مطر، ومحمد ناصر وأيمن نور، أن يخرجوا على الهواء في برامجهم، ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين في سجون أردوغان مثلما يطالبون بالإفراج عن السجناء في مصر.واضاف الباز في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن تركيا بها أعداد مصابين بكورونا أضعاف مضاعفة للموجودين في مصر، مستطردًا: "أتحدى اي واحد منهم يخرج على الهواء للمطالبة بالإفراج عن السجناء في تركيا بسبب فيروس كورونا".واستكمل أن أردوغان انتقم من كل من حاولوا الانقلاب عليه، ووضعهم في السجون، فهل يطالبوا بالإفراج عن هؤلاء لمواجهة كورونا؟، مضيفًا:" أنا انتظر هؤلاء أن يقبلوا هذا التحدى".