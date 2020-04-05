أستاذ مناعة: كورونا فيروس مُصنع خرج عن السيطرة

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والتحاليل الطبية وزميل الأكاديمية الأمريكية، إنه من ضمن خطط واستراتيجات الأسلحة البيولوجية في العالم صعوبة تحديد المريض رقم "زيرو".وأضاف في مداخلة هاتفية للإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج رأي عام على قناة TeN، تعليقا على أن المريض رقم صفر في الصين كان يعمل في أحد المختبرات الصينية، أنه من الممكن أن يكون أحد جاء إلى الصين وقام بعدوى للمريض ثم سافر من الصين إلى دولة أخرى.وأكد أستاذ المناعة والتحاليل الطبية أن فيروس كورونا 100 % مصنعا وخرج من معمل، لكن من غير المؤكد تحديد هوية من صنعه من أي أطراف دولية.