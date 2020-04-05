محافظ المنوفية يكشف حقيقة واقعة سيدة البطاقة الشخصية

أكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون فى تصريحات خاصة لـ"لدستور"، أن واقعة تحويل مدير مستشفى حميات منوف للتحقيق لم تحدث على الإطلاق، مشيرا إلى أن مدير المستشفى مؤهل وعلى وعي تام للحفاظ على مرضاه.وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى أمس، شائعات عن قيام مدير مستشفى حميات منوف المتخصصة بعزل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بإرسال سيدة تعانى من إصابتها بفيروس كورونا وثبت إيجابية تحاليلها لإحضار البطاقة الشخصية، وتركها تذهب فى المواصلات "توك توك" على حد قولهم.وطالب محافظ المنوفية المواطنين بعدم نشر الشائعات أو الالتفات لها، وناشدهم بالدفاع والوقوف وراء الجيش الأبيض فهو سلاحنا الوحيد ولا مجال للخوض فى وطنيتهم أو وعيهم المهنى.