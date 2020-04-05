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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب أولى ثانوى يتدربون على منصة الاختبارات الإلكترونية

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:33 م
الاختبارات الإلكترونية
الاختبارات الإلكترونية
نورهان عبدالرحمن
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توافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر من داخل المنازل في ظل تعليق الدراسة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لاستكمال الدراسة.

ففي اليوم الأول للاختبارات التدريبية لطلبة الصف الأول الثانوي قام بالتسجيل وإجراء اختبار اللغة العربية عدد 578 ألف طالب وطالبة من داخل المنازل، مستخدمين الشرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات.

تم توزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول أثناء اليوم وذلك لتوزيع الأحمال على منصة الاختبارات خلال اليوم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء.

إجمالي عدد الطلبة المستهدف اختبارهم إلكترونيًا هو 589 ألف طالب حيث تعرض عدد 11 ألف طالب لبعض المشكلات التقنية البسيطة التي تم رصدها بواسطة فرق الدعم الفني على مستوى الجمهورية والعمل على حلها في الاختبارات القادمة.

الجدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

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