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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وليد سليمان يثير الجدل برسالة مجهولة على «انستجرام»
الأحد 05/أبريل/2020 - 05:44 م
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وجه وليد سليمان لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي رسالة عبر حسابه الشخصي على انستجرام.
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