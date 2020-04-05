بنك التنمية الصناعية يعقد اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس (صور)

عقد ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية اجتماعا مع مديرى ومسئولى الفروع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للاطمئنان على سير العمل واستعراض الوضع الحالى والتدابير والإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من منطلق حرص واهتمام إدارة البنك للاطمئنان على سير العمل بكافة الفروع.وتم عقد الاجتماع الدورى مع رؤساء الفروع بتقنية الفيديو كونفرانس، وذلك حرصًا من المصرف على الالتزام بتقليل التجمعات ومنع الاختلاط.وأكد ماجد فهمى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم الاتفاق عليها وإرسالها لكافة العاملين وذلك حفاظا على كل من عملاء البنك والعاملين.ووجه مديرى الفروع بتنظيم حركة التعامل مع العملاء والتيسير عليهم، مؤكدا ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن.كما وجه بضرورة توحيد كافة الجهود للحفاظ على سير العمل وتنشيط حركة الاقتصاد لمواجهة الأزمة وضرورة قيام البنك بدوره لمساندة الدولة فى خطتها لمواجهة فيروس كورونا والآثار المترتبة عليه.واستعرض فهمى الخطط البديلة للتعامل بشكل مرحلى مع الأزمة وتوفير كافة الاحتياجات لتلبية متطلبات العملاء والعاملين.وطالب حمدى عزام نائب رئيس مجلس الإدارة بضرورة المتابعة الحثيثة لكافة الأعمال وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستمع إلى رؤساء ومسئولى الفروع وعرض أعمالهم لمواجهة فيروس كورونا وتنظيم سير العمل.كما أكد عزام أهمية التنسيق بين كافة الأطراف والتعاون والتكاتف لحسن سير العمل، كما شرح الإجراءات التى تم اتخاذها منذ بدء الأزمة.