وزير الاتصالات يتابع انتظام المرحلة الثانية لصرف المعاشات (صور)

تابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، انتظام سير أول أيام المرحلة الثانية لصرف معاشات شهر أبريل عبر مكاتب البريد في جميع المكاتب على مستوى الجمهورية، والمخصصة لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه؛ حيث تواصل الوزير مع عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد للاطمئنان على تلقي المواطنين الخدمة على مدار اليوم دون تكدس.يأتي ذلك في إطار الخطة التي تم وضعها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ووفقًا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام، لتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.هذا وقد أعلنت الهيئة القومية للبريد عن عدد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان توفير مسافات آمنة بين المواطنين وعدم ازدحام المواطنين أثناء تلقي خدمة صرف المعاشات عبر 4000 مكتب منتشرين على مستوى الجمهورية، حيث تم مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو ٢٠٠٠ مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية لفترة مسائية، والتي تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية والشباب والرياضة لتخصيص نحو ٤٣٣ مدرسة و١٢٦ مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات في المحافظات إلى جانب مكاتب البريد.وبدأت الهيئة القومية للبريد في صرف معاشات شهر أبريل لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل في أيام 1 و2 و4 أبريل، كما بدأت اليوم وحتى 7 أبريل في تسليم الشريحة التالية لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، في حين سيتم صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه يومي 8 و9 أبريل.