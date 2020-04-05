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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس متهم ببيع مطهرات مجهولة المصدر بالقطامية

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:06 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحبس متهم ببيع مطهرات مجهولة المصدر"كحول"، عبر "فيسبوك"بمنطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتهم خلال التحقيقات: "إنه مع بدء الأزمة الراهنة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد داخل مصر، لاحظ إقبال المواطنين على شراء المطهرات والكحول بأي ثمن، ومن هنا اختمرت في ذهنه فكرة بيع المطهرات المغشوشة طمعا في حصد الأموال التي سوف يحصل عليها جراء تلك الأزمة، وفي سبيل ذلك قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وظل يروج عليها المنتج حتى تم ضبطه من قبل رجال الأمن".

كانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على أحد الأشخاص من معلني بيع الكحول مجهول المصدر، عبر "فيسبوك"، وجاء ذلك بعدما رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشر أحد الأشخاص، مقيم بالقطامية القاهرة، مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية (كحول) مجهولة المصدر، في غير الأماكن المخصصة لها لمن يرغب من المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات، والتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، أعدت مأمورية لاستهداف المتهم، وضبطه في أحد الأكمنة بمحيط سكنه أثناء استقلاله سيارة ملاكي، وبتفتيشه ضُبط جهاز هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار وأدلة عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وبتفتيش السيارة قيادته تم العثور على 235 عبوة، مختلفة الأحجام بداخلها مادة الكحول مجهول المصدر، وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة نظرًا للظروف الراهنة

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