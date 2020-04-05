الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمي «خلية المعصرة» 16 مايو

قررت الدائرة الاولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة إجراءات مد أجل النطق بالحكم علي متهمين بالقضية المعروفة بـ "خلية المعصرة "، والصادر ضدهما حُكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد وذلك بجلسة 16 مايو المقبل.والمتهمان المعاد إجراءات محاكمتهما هما "جمال عبد الرؤوف عبد الرحمن حسن" و"حسن على احمد على".ووجهت النيابة للمتهمين في هذه القضية أنهم فى غضون الفترة ما بين 14 اغسطس 2013 حتى 25 اغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان، انضم المتهمون جميعا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وهى " جماعة الاخوان المسلمين" والتي تضطلع لتحقيق اغراضها بغير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة واشاعة حالة من الفوضى فى البلاد.