وزيرة الثقافة تنعى الشاعر الغنائى صلاح فايز

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز الذى غيبه الموت مساء أمس السبت، عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض.وقالت «عبدالدايم» إن الأغنية الكلاسيكية فقدت أحد أعمدتها، مؤكدة أن إبداعاته شكلت جزءا هاما من تاريخ الأغنية فى مصر والمنطقة العربية، كما أن مؤلفاته خلدتها أصوات كبار المطربين.الجدير بالذكر أن الشاعر صلاح فايز ولد في 13 نوفمبر 1934 بالقاهرة، حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية 1953 وليسانس الآداب جامعة القاهرة 1960 ودبلوم معهد السيناريو، وعمل بالقوات المسلحة وتدرج في الرتب العسكرية حتى رتبة لواء.وكتب الكثير من الأزجال وكلمات الأغانى التى لحنها وتغنى بها عمالقة زمن الفن الجميل، إلى جانب ثلاثة دواوين زجلية في أدب المعارك وغيرها، كما حصل على العديد من التكريمات منها وسام القدوة الحسنة والخدمة الطويلة، ونيشان التدريب، ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية.