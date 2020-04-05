فتح باب الاشتراك في مسابقة «كتوبيا» للنشر

جميع الأعمال المتقدمة يجب أن تكون غير منشورة من قبل.



ـ جميع الأعمال المتقدمة يجب أن تكون مقدمة حصريا لجائزة «كتوبيا».



ـ جميع الأعمال المقدمة يجب أن تكون باللغة العربية وغير مترجمة عن لغة أخرى، وأن تكون من بنات أفكار الكتاب.



ـ لا يوجد شروط معينة لعمر أو جنسية المتقدمين للمشاركة.





ـ دعم الكُتاب – خاصة الشباب – وتشجيعهم على المشاركة.



ـ ترسيخ دور ومكانة «كتوبيا» كدار نشر رائدة ومتميزة.



ـ إعطاء الثقة للقراء في المحتوى المنشور.

أعلنت إدارة جائزة «كتوبيا» للنشر، فتح باب استقبال الأعمال المشاركة، والذي ستستمر حتى يوم 30 يونيو المقبل، وسيشرف على فرز واستقبال الأعمال فريق عمل ولجنة مختصة سرية، ووفق آلية مناسبة على نهج المسابقات والجوائز العالمية.ومن شروط التقدم للمسابقة:وتنقسم المسابقة إلى ٣ فئات وهم: الرواية، الدراسات النقدية والأبحاث التاريخية، المجموعات القصصية والخواطر.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القوائم الطويلة يوم 5 أغسطس، وإعلان القوائم القصيرة 25 من ذات الشهر، أما إعلان الفائزين سيكون يوم 6 سبتمبر المقبل.وتم تخصيص جوائز مالية للمسابقة بمجموع 15،000 جنيه، تمنح لخمسة فائزين حسب التوزيع المذكور أدناه بداية من هذا العام للأسباب التالية: