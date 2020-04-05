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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

حقيقة استخدام «التاميفلو» فى علاج فيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:22 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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أكد الدكتور محمد سامى فياض، نائب مدير المعهد القومى للكبد، أن المعهد يقوم بكافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، وخاصة أن مرضى الكبد الأكثر عرضه للفيروس بسبب ضعف مناعتهم.

وقال "فياض" خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "استخدام علاج التاميفلو لعلاج كورونا لازال في طور التجارب السريرية".

وأوضح أن المعهد كان من أوائل المستشفيات التي اتخذت إجراءات قوية في مواجهة كورونا، حيث تم منع الزيارات تمامًا للحد ومنع التكدس، مع اقتصار المرافقين على واحد فقط.

وواصل: "منعنا الزيارات للمرضى واتخذنا إجراءات سريعة لمواجهة فيروس كورونا، وتم الحد من تكدس العيادات، وهناك استجابة كبيرة من قبل المرضى والمواطنين".

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