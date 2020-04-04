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السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

التموين: إلغاء معارض «أهلًا رمضان» لمنع التكدس والتجمعات

السبت 04/أبريل/2020 - 09:30 م
أهلًا رمضان
أهلًا رمضان
رباب الأهواني
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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن عدد منافذ بيع السلع التابعة لوزارة التموين تبلغ 35 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن مخزون السلع الاستراتيجية في مصر يكفي لمدة 6 أشهر، ولا داعي لتكالب المواطنين على الشراء وتخزين السلع.

وأضاف"عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن المخزون في السلاسل التجارية كان يكفي لمدة 3 أيام، أما الآن فأصبح المخزون في "السوبر ماركت" يكفي لمدة تصل إلى 15 يومًا.

وأشار إلى أنه تقرر إلغاء معارض "أهلًا رمضان" هذا العام لمنع التكدس والتجمعات، ولكن سيتم الدفع بالسلع التي كانت تعرض بالمعارض في السلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، وسيكون هناك خصومات على المنتجات تصل إلى أكثر من 20%.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) ارتفعت لتصبح 306 حالات، من ضمنهم الـ241 متعافى.

وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

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