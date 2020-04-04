«البحوث الإسلامية» يواصل حملته برسالة جديدة عن الطهارة العامة

تواصل الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بموقع «فيس بوك»، اليوم السبت ٤ أبريل، حملتها التي انطلقت السبت الماضي تحت عنوان: «النظافة من الإيمان»، للمساهمة في الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، انطلاقا مما جاء به الدين الإسلامي الحنيف.وفي رسالة اليوم، أكد المجمع أن اهتمام الإسلام بالطهارة العامة والاعتناء بالنظافة الشخصية، بلغ أن عدها شرطًا لأهم العبادات وهي الصلاة، كما جعلها من الصفات التي ينال بها المسلم محبة الله، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}.وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالنظافة الشخصية وحسن الثياب، فقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ كَرَامَةِ الْمُؤْمِنِ عَلَى اللهِ نَقَاءَ ثَوْبِهِ، وَرِضَاهُ بِالْيَسِيرِ». المعجم الكبير للطبراني.وأضاف البحوث الإسلامية: «أمر الإسلام بنظافة الشوارع والطرقات، وحث على إماطة الأذى من طريق الناس، وجعلها من الأعمال الصالحة»؛ ففي الحديث الشريف: « وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ».