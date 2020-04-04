«مستقبل وطن» يواصل أعمال تعقيم المنشآت في قنا

واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، أعمال التعقيم والتطهير لعدد من المنشآت العامة والحيوية والميادين وأماكن التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال هشام قدوس، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا ومشرف قطاع جنوب قنا بمبادرة "اطمن على نفسك وعلى أسرتك" بمحافظة قنا إن فرق التعقيم والتطهير واصلت لليوم الثالث على التوالي عملها في تعقيم وتطهير المناطق العامة والحيوية والميادين العامة حفاظًا على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشار قدوس إلى أنه تم تعقيم وتطهير مجمع المواقف بمدينة قنا كأحد أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لاستقباله يوميًا الآلاف من المسافرين والمتنقلين بالمحافظة وتطهير وتعقيم مدينة العمال بقنا أحد كتل التجمعات السكنية الكبري بالمحافظة وتعقيم وتطهير عدد من الميادين العامة.يذكر أن حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وأمينه العام المهندس أشرف رشاد الشريف، قد أطلق الخميس أكبر وأضخم مبادرة والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوي الجمهورية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بحضور نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر والمنسق العام للمبادرة بقنا أسامة الهواري ووكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور رمضان الخطيب ولفيف من القيادات الشعبية والحزبية.وتضمنت المبادرة إنشاء 120 نقطة مراقبة طبية مجانية على مستوى المحافظة؛ لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين في جنوب مصر وتتضمن كل نقطة مراقبة صحية أجهزة للكشف الحراري وأجهزة لقياس أمراض الضغط والسكر بكافة القرى والجوع ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بقنا، وبمشاركة 500 طبيب ومعاونيهم فضلًا عن تشكيل فريق من المتطوعين لأعمال التطهير والتعقيم يضم 2000 متطوع وذلك للقيام بأعمال التطهير بكافة ربوع المحافظة والشوارع والميادين والقرى والمناطق الخدمية وتوزيع الآلاف من أكياس المواد الغذائية لأسر العمالة اليومية الغير منتظمة ومحدودي الدخل لمساندتهم بتوزيع ما يقرب من 50 ألف كيس مواد غذائية في عدد من المناطق بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي.