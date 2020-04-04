تفاصيل قتل ابن لوالده في العياط.. طعنه بسكين دفاعًا عن والدته

كشفت تحرّيات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات قتل عامل لوالده بالعياط، حيث تبين مصرعه أثناء دفاعه عن والدته، لتلقي مباحث العياط القبض على المتهم الذي تمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.أشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن مركز شرطة العياط تلقي بلاغًا من أهالي قرية المساندة بقتل شاب لوالده، انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة وتبين أن المجني عليه يدعى «محمد.ع»، 48 عامًا، مريض نفسي كان يتلقّى العلاج في إحدى المصحّات النفسيّة، وخرج منذ فترة ودائم التّشاجر مع زوجته وأبنائه.أضافت التحريات أن يوم الواقعة تشاجر القتيل مع زوجته واستلّ سكينًا من المطبخ، محاولًا التعدي عليها فتصدّي له نجلاه وأخذ الابن الأكبر منه السكين وحاول إبعاده؛ للدفاع عن والدته، فأصابه بطعنة غائرة أودت بحياته في الحال، ليتم القبض على الابن والتحفظ علي والدته وشقيقه كشَاهدي عيان، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.