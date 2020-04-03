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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وفاة المغني الأمريكي الشهير بيل ويذرز

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:57 م
الشهير بيل ويذرز
الشهير بيل ويذرز
وكالات
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توفي اليوم الجمعة، المغني الأمريكي الشهير بيل ويذرز عن عمر يناهز الـ81 عاما.

وقالت أسرة المغني الأمريكي إن ويذرز، مغني السول المعروف بأغان مثل "يوم جميل" (لافلي داي) و"لن تشرق الشمس" (إينت نو صن شاين)، توفي إثر مضاعفات في القلب.

وأنتج ويذرز 9 ألبومات معظمها كتب وسجل في السبعينيات من القرن الماضي.

وكان ألبوم "كما أنا" (جست آز آي آم)، الذي يتضمن أغنية (إينت نو صن شاين)، سببا في فوز ويذرز بأول جائزة غرامي من 3 جوائز على مدى مشواره الفني.

وخفت نجمه في الثمانينيات عندما قرر أن يترك الأضواء من أجل حياة أكثر خصوصية.

ونقلت مجلة "رولينج ستون" عن أسرته قولها في بيان "كان رجلا وحيدا يملك قلبا مدفوعا للتواصل مع العالم الرحب بشعره وموسيقاه.. تحدث بصدق للناس وجعلهم يتواصلون مع بعضهم البعض.. ورغم خصوصية حياته مع أقرب أفراد أسرته وأصدقائه فستظل موسيقاه للأبد ملكا للعالم".

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