نائب محافظ الغربية يكشف حقيقة مظاهرات «الهياتم»

قال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظة الغربية، إن الحجر الصحي لقرية الهياتم بالغربية هو للوقاية فقط والأمن مستتب.وأضاف عطا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر"، والمذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، إن أعداد الاشتباه بالإصابة بكورونا، زادت بشكل كبير في الأيام الأخيرة، والحظر هو للوقاية فقط، مشيدا بالتزام المواطنين بقرار الحجر وأنهم من أكثر المحافظين بالالتزام.وعن المظاهرات في قرية الهياتم، قال: «هي ليست مظاهرة ولكنها تجمعات بسيطة مدفوعة وعندما تدخلت الأجهزة الأمنية استقرت الأوضاع ولم تأخذ وقتًا بسيطًا».