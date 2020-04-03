نقيب المحامين لـ«الفرعيات»: الإعانات وفقا للقانون فردية وليست جماعية

أكد رجائي عطية نقيب المحامين، أن الإعانات يتم صرفها وفقا للقانون فردية وليست جماعية.وجاء نص البيان كالتالي:تعميم إلى جميع النقابات الفرعيةبعد التحية،،يرجى الإحاطة بأن الإعانات طبقًا للقانون فردية وليست جماعية، وعلى الراغب فى إعانة أن يتقدم بطلب مشفوع بالمستندات المؤيدة للنظر وتقرير الإعانة حسب الحالة ولا يجوز صرف إعانات جماعية.