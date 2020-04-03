حبس مسجل لسرقة سيارات المطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم تامر فراج، رئيس مباحث مكافحة سرقة السيارات بالعاصمة، مفاده ورود معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط سرقة السيارات.وأمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات المُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته، واعترف بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى مُبلغ بسرقتها بالجيزة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمحافظة الجيزة، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين المستولى عليهما واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.