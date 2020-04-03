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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«الكانيلونى».. وصفه سهلة لوجبة شهية بالحجر المنزلى

الجمعة 03/أبريل/2020 - 02:00 م
الكانيلوني
الكانيلوني
إسلام جمال
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تسعى كثيرات من النساء لتعلم وصفات طهى جديدة خلال فترة الحجر الصحي، ويعد البحث عن وجبة غداء الأكثر بحثًا على الإنترنت.

ونقدم لك وصفة لوجبة " الكانيلوني" الشهية والسهلة، التى يمكن أن تجددى بها سفرتك.

المكونات:
الكريب:
كيلو دقيق، 5 بيضات، لتر لبن، 300 جرام زبدة أو زيت، لتر لبن، 1 كيس بشاميل.

الحشو:
كيلو لحم مفروم، 400 جرام بصل مفروم، 100 جرام زيت، توابل اللحم، فلفل أسود حسب الرغبة، 500 جرام من صلصة، 50 جرام ثوم مفروم، 50 جرام زيت زيتون،  2مكعب مرقة دجاج،300  جرام جبنة موتزاريلا، 300 جرام جبنة شيدر.

طريقة التحضير:

البشاميل:

يوضع لتر اللبن في إناء علي النار حتي الغليان ويضاف له كيس البشامل ويترك علي نار هادئة لمدة دقيقتين ويترك حتي يبرد.

صلصة الطماطم:

يوضع الثوم وزيت الزيتون علي النار ثم تضاف لهما الصلصة وملح وفلفل حسب الرغبة وتترك علي نار هادئة حتي تنضج.

الحشو:

يوضع الزيت فى إناء الطهي علي النار ويضاف له البصل المفروم حتي يدبل ثم يضاف له اللحم المفروم وتوابل اللحم من كنور ويترك علي نار هادئة حتي ينضج.

التجهيز النهائى

توضع في صينية كمية من الصلصة ويوضع قليل من البشاميل في وسط كل واحدة كريب.

يوضع القليل من الحشو فوقها ويلف الكريب وبعد التكرار.

يوضع الكريب الذي تم حشوه في الصينية حتي تصبح الصلصة مغطاة بالكريب المحشو.

توضع كمية من البشاميل والصلصة علي الكانيلوني وفوقها كمية من الجبنة الشيدر والموتزاريلا.

يتم تسخين الفرن علي 180 درجه وتدخل الصينية الفرن حتي النضج.

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