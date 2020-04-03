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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط المتهم بسرقة تكييفات 15 مايو

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:35 م
ضبط متهم
ضبط متهم
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة أجهزة تكييف بمدينة 15 مايو، وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركة تكييف وتبريد بتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص، أبدى رغبته فى شراء 4 أجهزة تكييف، واتفقا على التقابل أمام أحد العقارات بدائرة القسم، وعقب وصوله قام بترك أجهزة التكييف بمكان التقابل وطلب منه المشكو فى حقه الحضور صحبته إلى منطقة البنوك بدائرة القسم بدعوى سحب ثمن أجهزة التكييف، إلا أنه غافله ولاذ بالفرار، ولدى عودته لمكان ترك الأجهزة اكتشف سرقتها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والمضبوطات.

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