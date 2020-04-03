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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

باحثون يستخدمون الكيمياء للتفرقة بين القهوة الباردة والساخنة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:14 ص
القهوة
القهوة
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قد يكون المشروب القهوة الباردة الأكثر شيوعا بين عشاق القهوة، لكن لا يُعرف الكثير عن كيفية تغيير الخصائص الكيميائية للمشروب.

ويشير العلماء إلى أن محتوى مضادات الأكسدة التي يحتمل أن تعزز الصحة في القهوة التي يتم تحضيرها بدون حرارة يمكن أن يختلف اختلافًا كبيرًا عن كوب يتم تحضيره بواسطة التسخين أو الغلى.

وقالت الدكتورة "ميجان جريم"، الأستاذ فى كلية الطب جامعة "نيويورك": "يمكن لهذه الدراسة أن تخبر عشاق القهوة بكيفية رغبتهم في صنع القهوة الخاصة بهم في المنزل، بناءً على العلوم والكيمياء التحليلية"، وفي عملية التحضير البارد، يتم خلط القهوة المطحونة فى درجة حرارة الغرفة أو الماء البارد وتنقع لمدة يومين، وأحيانًا في الثلاجة، وفى حال القهوة الساخنة يتم خلط القهوة المطحونة مع الماء المغلي أو شبه المغلي وتنقع على الأكثر لبضع دقائق، في كلتا الحالتين، يتم الضغط على البن المطحون في بعض الأحيان، ثم يتم ترشيح المشروبات لإزالة المطحون.

وقام الباحثون - الموجودون في جامعة توماس جيفرسون في بوسطن - بتقييم الحموضة ومضادات الأكسدة سابقًا في جافا المشروب الساخن والبارد، قاموا بتحليل تأثير التحميص المتوسط والداكن، والطحن المتوسط والخشن، على بعض خصائص القهوة.

وقد شلمت عمليات الحميص درجة حرارة 174 درجة مئوية والتحميص الداكن عند 209 درجة مئوية - ودراسة التأثير على الحموضة ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية الطبيعية الأخرى في الحرارة الباردة والساخنة، المشروب القهوة.

ولاحظ الباحثون أنه مع التحميص الخفيف أن محتوى الكافيين ومضادات الأكسدة متشابه جدًا في المشروبات الساخنة والباردة، ومع ذلك، تظهر اختلافات كبيرة مع التحميص الداكن.

يقول راو: "تحتوى القهوة الساخنة على المزيد من مضادات الأكسدة أكثر من المشروب البارد، ويزداد هذا الاختلاف مع درجة التحميص"، لذا فإن المشروب الساخن من التحميص الداكن ينتج مشروبًا صحيًا، كما يحتوي المشروب الساخن أيضًا على المزيد من أنواع معينة من الأحماض وإجمالي المواد الصلبة الذائبة.

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