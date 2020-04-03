وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين حول مخزون السلع الاستراتيجة
الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:56 ص
أحلام عبدالرحمنطباعة
وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة للمواطنين لطمأنتهم على مخزون السلع الاستيراتيجية.
وقال الوزير في الرسالة التي بثتها فضائية "اكسترا نيوز": "كافة السلع قمح وزيت وأرز ومكرونة وسمنة، وكافة ما تحتاجوه، والبروتينات والفراخ واللحوم المجمدة، لدينا ما يغطينا أقل حاجة 4 شهور، والسكر والدواجن واللحوم أكثر من 6 شهور".
وأضاف: "هناك رؤية من القيادة السياسية بتوجيه زيادة الاحتياطي وجاري اتخاذ الإجراءات".
وأكد أن قرار الحظر لا يسري على محلات السلع الغذائية، ومحلات الخضر والفاكهة واللحوم والجزارة والألبان، مردفا:"كان هناك بعض النقاط في التنفيذ الجمعة الماضية، أما الآن الجميع يتعاون وأدرك أن الحظر لا علاقة له إلا بالتجمعات وعدم تحرك الأفراد خارج الحظر".
وقال الوزير في الرسالة التي بثتها فضائية "اكسترا نيوز": "كافة السلع قمح وزيت وأرز ومكرونة وسمنة، وكافة ما تحتاجوه، والبروتينات والفراخ واللحوم المجمدة، لدينا ما يغطينا أقل حاجة 4 شهور، والسكر والدواجن واللحوم أكثر من 6 شهور".
وأضاف: "هناك رؤية من القيادة السياسية بتوجيه زيادة الاحتياطي وجاري اتخاذ الإجراءات".
وأكد أن قرار الحظر لا يسري على محلات السلع الغذائية، ومحلات الخضر والفاكهة واللحوم والجزارة والألبان، مردفا:"كان هناك بعض النقاط في التنفيذ الجمعة الماضية، أما الآن الجميع يتعاون وأدرك أن الحظر لا علاقة له إلا بالتجمعات وعدم تحرك الأفراد خارج الحظر".