شوقي: مصر أصبحت مرجعا في استمرار منظومة التعليم في ظل تفشي «كورونا»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنظومة التعليمية مجمدة في بعض دول العالم، ومنها دول كبرى، بينما نحن في مصر سنجري الامتحانات قريبا، متابعا: "بشهادات دولية مصر تحافظ على مستقبل أبنائها في مجال التعليم وتعد أحد الدول القلائل التي يستمر بها التعليم".وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر استطاعت لفت نظر العالم إليها بتجربتها في استكمال المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن مصر كان لها السبق في التعامل مع أزمة كورونا وإيجاد سبل عملية لاستكمال المنظومة التعليمية، مؤكدا أنها أصبحت مرجعا لكثير من الدول.واستكمل وزير التربية والتعليم: "مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تجري الامتحانات في ظل انتشار فيروس كورونا عالميا.. نحن قادرون على استعادة دورنا الاستراتيجي في كافة المجالات وليس التعليم والصحة فقط".