المطران منير حنا ناعيا الدكتور حمدى زقزوق: لعب دورا كبيرا فى التنوير

نعى المطران الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية فى مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف السابق والأمين العام لبيت العائلة المصرية، قائلا إن الدكتور زقزوق كان قامة كبيرة من قامات الأزهر الشريف، ولعب دورا كبيرا فى التنوير ونشر مبادئ التعليم السمح.وأضاف حنا أن الدكتور زقزوق كان شريكًا مبدعا فى لجنة الحوار بين الأزهر الشريف والكنيسة الأسقفية (الأنجليكانية)، لأنه كان يؤمن بأهمية الحوار والتعايش المشترك، متابعا: "سيظل الدكتور زقزوق يعيش بيننا بفكره المستنير وكتاباته العميقة".