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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية تؤكد سرقة أردوغان لأموال الشعب

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:34 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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انتقدت القيادية التركية المعارضة جنان كفتانجي أوغلو رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض بإسطنبول، اليوم الخميس، حملة التبرعات التي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين الماضي.

وخاطبت كفتانجي أردوغان قائلة "عن أي دولة اجتماعية تتحدث، أين أموال صندوق البطالة التي تجمع منذ سنوات، وضرائب المواطنين، فضلا عن الأموال التي منحت لصناديق التضامن الاجتماعي، أهذه دولة تطلب الأموال من المواطنين بدلا من أن تعطيهم؟"، وذلك وفقا لصحيفة أحوال التركية.

وأوضحت الصحيفة أن سيلين سايك بوك، عضو حزب الشعب الجمهوري في البرلمان عن إزمير، قالت إن الأزمة تتطلب دولة اجتماعية قوية وإنفاقا حكوميًا كثيرًا للتغلب على جائحة كورونا، بدلًا من المطالبة بالتبرعات.

ولفتت الصحيفة إلى أن المعارضة ترى أن الدعوة إلى التبرع بدلًا من دعم الدولة للناس خلال أزمة تهدد سبل عيش الملايين قد أثارت غضب الكثيرين، في نفس الوقت الذي أرسلت فيه حكومة أردوغان الطائرات المحملة بالمساعدات الطبية إلى إيطاليا وإسبانيا.

وكان أردوغان قال أمس إن الحملات الخيرية التي تقوم بها البلديات التي تديرها المعارضة أثناء تفشي وباء فيروس كورونا كانت محاولة لتشكيل دولة موازية.

كما أطلق أردوغان حملة لجمع التبرعات على الصعيد الوطني يوم الاثنين الماضي لمساعدة الناس على إلحاق أضرار مادية بسبب وباء كورونا.

يذكر أن وزارة الداخلية التركية، منعت يوم الثلاثاء الماضي حملات البلدية لمساعدة الأسر المحتاجة أثناء تفشي المرض.

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